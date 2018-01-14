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Almanların yüzde 52’si ’büyük koalisyon’a şüpheyle bakıyor

24 Eylül’den beri hükümet kurulamayan Almanya’da halkın yüzde 52’sinin Hristiyan Birlik Partileriyle Sosyal Demokratların büyük koalisyonuna şüpheyle baktığı belirlendi.

14 Ocak 2018 Pazar 18:44
Almanların yüzde 52’si ’büyük koalisyon’a şüpheyle bakıyor

Özellikle Sosyal Demokrat Parti SPD’nin tabanında yapılan araştırmada "Büyük Koalisyon" için iyi olur diyenlerin oranı ancak yüzde 37 olurken, yüzde 60’ı ise iyi olmayacağı görüşünü ortaya koydu. Hristiyan Birlik Partiler CDU/CSU’da ise yüzde 67 oranında katılımcı görüşmeleri devam eden büyük koalisyona olumlu olarak değerlendiriyor.

Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Birlik Partisinin koalisyon ön görüşmelerinden uzlaşı çıkmasına ilk tepki Saksonya-Anhalt eyalet teşkilatı, eyalet kurultayında SPD’nin gençlik teşkilatı Jusos’un verdiği önergeyi değerlendiren delegelerin 52’si CDU/CSU ile koalisyon kurulmasına karşı çıktı. Bu zamana kadar eyaletler bazında büyük koalisyon için bir eyaletin olumlu tepki verdiği belirlendi.

Son Güncelleme: 15.01.2018 09:24
Anahtar Kelimeler:
Almanya KoalisyonSosyal Demokratlar AlmanyaHristiyan Birlik Partileri
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