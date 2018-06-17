Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 22°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
93043
ALTIN
193.717
DOLAR
4.7189
STERLİN
6.2400
EURO
5.4759
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Alman Bakan ’İlkay Gündoğan’ forması giydi

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Uyum Bakanı Joachim Stamp (FDP), ’uyum tartışmasına’ son vermek istediği belirtti ve İlkay Gündoğan forması giydi.

17 Haziran 2018 Pazar 18:12
Alman Bakan ’İlkay Gündoğan’ forması giydi

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Uyum Bakanı Joachim Stamp (FDP), ’uyum tartışmasına’ son vermek istediği belirtti ve İlkay Gündoğan forması giydi.

Geçtiğimiz haftalarda Türk kökenli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında Almanya’da her iki futbolcuya yönelik adeta bir linç kampanyası başlatılmıştı. Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Uyum Bakanı Joachim Stamp (FDP) Dünya Kupası Almanya-Meksika maçı öncesinde ilkay Gündoğan’ın formasını giyerek, futbolculara yönelik yanlış algının sona erdirilmesi mesajını verdi.

KRV Uyum Bakanı Stamp, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ve yazılı açıklama ile her iki futbolcunun kendi başarıları ile Almanya Milli Takımı forması giydiğini hatırlattı. Stamp, "Özil ve Gündoğan’ın Erdoğan ile görüşmesi Almanya’da uyum konusunda bir ateşli tartışmaya yol açtı. Evet, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın, Erdoğan ile fotoğrafı beni hayal kırıklığına uğrattı ve kızdırdı. Her iki futbolcuda pek çok genç için rol modeller. Özellikle, Türk kökenliler için futbolcuların başarısı büyük önem taşıyor" dedi.

GÜNDOĞAN BÜYÜK BİR FUTBOLCU

Alman bakan aynı zamanda, herkesin kabul etmek istemediği halde Almanya’nın hala bir göç ülkesi olduğunu hatırlatarak, "On yıllardır kimse entegrasyonu önemsemedi, bu yüzden ilk nesil dil becerilerinin eksikliğini eleştirmek artık çok ucuz" ifadelerini kullandı. Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ı davet etmek istediğini söyleyen Bakan, "Bugün de İlkay Gündoğan forması giymeyi düşünüyorum. İlkay bizden biri. İyi bir adam ve büyük bir futbolcu, bu yüzden Alman Milli Takımı için oynamasına sevindim" şeklinde konuştu.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya’da 6.1 büyüklüğünde deprem: 3 ölü
Japonya’da 6.1 büyüklüğünde deprem: 3 ölü
İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombaladı
İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombaladı
Metrelerce havaya uçtu !
Metrelerce havaya uçtu !
Leopar köpeğe böyle saldırdı
Leopar köpeğe böyle saldırdı
Ölü sayısı 110’a yükseldi
Ölü sayısı 110’a yükseldi
Kabil’de ikinci DEAŞ saldırısı: 19 ölü
Kabil’de ikinci DEAŞ saldırısı: 19 ölü
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim