Akşam yemeğini baykuşa kaptırdı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Bu görüntü Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkenti Washtington’da kayda geçti. Akşam yemeğine hazırlık yapan sevimli kedi, yanına yaklaşan tavşanı gözüne kestirdi. En uygun anı yakalayan kedi ağzına aldığı tavşanı balkona bıraktı. Fırsat kollayan tavşan bir hamleyle kaçmaya başladı. Kediyse arkadasından kovalamaya. Ancak hiç beklenmedik bir şey oldu ve hedefine odaklanan baykuş, kaçan tavşanı avladı. Akşam yemeğini kaptıran sevimli kediyse arkalarından bakakaldı.

(İHA)