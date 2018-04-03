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Ahed Tamimi’den taciz davası

Bir İsrail askerini tokatlaması sebebi ile 8 ay hapis cezasına mahkum edilen Ahed Tamim, sorgulama esnasında kendisini taciz ettiğini iddia ettiği soruşturma görevlisine dava açtı.

03 Nisan 2018 Salı 00:06
Ahed Tamimi’den taciz davası

Bir İsrail askerini tokatlaması sebebi ile 8 ay hapis cezasına mahkum edilen Ahed Tamim, sorgulama esnasında kendisini taciz ettiğini iddia ettiği soruşturma görevlisine dava açtı.

Bir İsrail askerini tokatlaması sebebi yle 8 ay hapis cezasına mahkum edilen Ahed Tamimi, soruşturma esnasında kendisini taciz ettiğini iddia ettiği bir soruşturma görevlisine dava açtı. Davayı açan avukat Jabi Laski, Tamimi’nin soruşturma esnasında uygunsuz söz ve davranışlara maruz kaldığını belirtti.

Ahed Tamimi, bir İsrail askerine tokat attığı videonun sosyal medyada yayılması üzerine ‘Filistin’in cesur kızı’ olarak nitelendirilmişti.

( Hamad Alnajjar /İHA)
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