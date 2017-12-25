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Ahad el-Temimi mahkemeye 15 polisle getirildi

12 yaşındayken İsrail askerlerine kafa tutmasıyla dünyanın tanıdığı Ahad el Temimi 15 polisin gözetiminde mahkemeye getirildi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:22
Ahad el-Temimi mahkemeye 15 polisle getirildi

Savcı soruşturmanın tamamlanması için, 16 yaşındaki Ahad el-Temimi’nin gözaltı süresinin 10 gün uzatılmasını istedi.

Ramallah yakınlarında Ofer Mahkemesindeki Filistin kaynaklarından alınan habere göre hakimler savcının isteği hakkın henüz karar vermedi. Mahkeme Pazar günü, mahkeme tamamlanana kadar Temimi’nin kefaletle serbest bırakılma isteğini reddetti.

İsrail güvenlik güçleri, Nebi Salih kasabasında Temimi’yi göz altına almıştı. Temimi, 2012 yılında İsrail askerlerine karşı direnmesi sebebiyle İstanbul’da Başakşehir Belediyesinin verdiği Hanzala cesaret ödülünü almış, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erodağan’la tanışmıştı.

Son Güncelleme: 25.12.2017 16:43
Anahtar Kelimeler:
Ahad El-TemimiIsrailFilistin
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