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Ağaçlar köklerinden söküldü

Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Timaşyovsk şehrinde etkili olan kasırga hayatı felç etti.

26 Haziran 2018 Salı 23:19
Ağaçlar köklerinden söküldü

Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Timaşyovsk şehrinde etkili olan kasırga hayatı felç etti.

Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Timaşyovsk şehrinde etkili olan kasırga sebebiyle ağaçların köklerinden söküldüğü, evlerin çatısının uçtuğu, bölgedeki hayatın tamamen durduğu öğrenildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok trafik kazası da yaşandığı öğrenildi. 40’tan fazla evin çatısının uçtuğu, şehrin 12 yerleşim alanında elektriklerin kesildiği, şehir merkezinde bulunan anıtların bile yıkıldığı aktarıldı. Gün boyunca şehre 100 metreküp yağmur yağdığı duyuruldu. Tüm gün boyunca etkisini sürdüren yağışlardan dolayı da bazı evleri su bastığı bildirildi. Kasırganın sona ermesinden sonra Timaşyovsk halkı rahat bir nefes alırken, bölgedeki acil durum ekiplerinin hem hasar tespit çalışmalarına hem de şehirde yaşanan yıkımı kaldırmaya başladığı bildirildi.

(Erhan Altıparmak /İHA)
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