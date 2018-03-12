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Afrin’de ilerleyiş sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Esed rejimi üzerinden Afrin’e silah yardımı ulaştırılan yol yakınlarındaki tüm tepeler ele geçirildi.

12 Mart 2018 Pazartesi 14:06
Afrin’de ilerleyiş sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Esed rejimi üzerinden Afrin’e silah yardımı ulaştırılan yol yakınlarındaki tüm tepeler ele geçirildi.

Mehmetçik ve ÖSO, PKK/PYD’ye karşı yürütülen terör operasyonunda Suriye’nin Afrin bölgesine ilerlemeye devam ediyor. Afrin’in batısından ilerleyen, Türkmen Seyf Ebubekir komutasındaki Hamza Tümeni için Afrin merkezi artık görüş mesafesinde. Hamza Tümeni, bölücü terör örgütü PKK’ya Esad rejimi üzerinden silah yardımı ulaştırılan yola bakan tüm tepeleri tuttu. Böylece Nubl-Zehra üzerinden artık içeriye herhangi bir silah yardımı yapılamayacak.

Öte yandan, siviller çatışmalarda zarar görmemek için bölgeye terk ediyor. Sivillerin uzun araç kuyrukları oluşturduğu görüldü.

(İHA)
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