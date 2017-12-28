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Afganistan Kabil’de patlama: 12 ölü, 20 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de gerçekleştirilen saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:03
Afganistan Kabil’de patlama: 12 ölü, 20 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir kültür merkezine düzenlenen saldırıda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı aktarıldı. Kabil’in batısındaki 13’üncü bölgede bulunan kültür merkezinde aynı zamanda Afgan Voice ajansının ofisinin de bulunduğu ve saldırı esnasında ajans çalışanlarının toplantı yaptığı öğrenildi. Saldırının ardından yaralılara müdahale sırasında ikinci bir patlama meydana geldi. Güvenlik yetkileri ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini açıklarken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Son Güncelleme: 28.12.2017 11:11
Anahtar Kelimeler:
Kabil PatlamaAfganistan Patlama
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