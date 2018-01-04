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Afganistan Kabil’de intihar saldırısı: 11 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen intihar saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı belirtildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 21:04
Afganistan Kabil’de intihar saldırısı: 11 ölü

Afganistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kabil’de düzenlenen intihar saldırısında aralarında polislerin de bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavilerine başlandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamada, saldırının güvenlik güçlerinin uyuşturucu operasyonu düzenlediği bölgede meydana geldiği, bu nedenle ölenler arasında polislerin de bulunduğu belirtildi. Olay yerine gelen güvenlik ekipleri, patlamanın bir intihar saldırısı olduğunu doğrularken ölenlerden 5’inin polis olduğunu bildirdi. Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor. Öte yandan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Son Güncelleme: 05.01.2018 09:25
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Kabil Intihar SaldırısıIntihar Saldırıları
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