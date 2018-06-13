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Adil Öksüz Almanya’da mı ?

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün Almanya’nın başkenti Berlin’de görüldüğü iddialarına ilişkin "Somut bir delil yok" diyerek cevap verdi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 18:25
Adil Öksüz Almanya’da mı ?

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün Almanya’nın başkenti Berlin’de görüldüğü iddialarına ilişkin "Somut bir delil yok" diyerek cevap verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbeci sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz’ün Almanya’nın başkenti Berlin’de örgüte ait bir hücre evinde görüldüğü iddiası üzerine Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr’dan bir açıklama geldi. Sözcü Adebahr, Adil Öksüz’ün Almanya’da bulunup bulunmadığına ilişkin güncel bir gelişme olup olmadığı konusunda somut bir şey söylemeyeceğini söyledi.

Sözcü Adebahr, “Son dönemlerde FETÖ ile ilgili Alman basınında çıkan haberlerde FETÖ örgütüne dönük Alman hükümetinin farklı yaklaşımlarının olduğu doğrultusunda haberler yer alıyor. Bu konudaki görüşünüz nedir?” sorusuna "Bakanlık olarak haberlerle ilgili yorum yapmıyoruz. Medyada yer alan haberlerde Alman Büyükelçiliğinin olası gizli bir raporundan bahsediliyor” ifadesini kullandı.

Sözcü Adebahr, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Hükumetimiz ve Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki tüm olayların değerlendirmesinde olduğu gibi Gülen’le ilgili değerlendirmeleri yapmaktadır. Gülen hareketi üyelerinin, Türkiye’deki darbe girişimine katılmış olduklarını dışlayamayız"

(Mehmet Koca /İHA)
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