Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 15°
sağanak
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118237
ALTIN
164.638
DOLAR
3.8646
STERLİN
5.3852
EURO
4.7776
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Abhazya’dan ABD’ye rest

Abhazya, ABD’nin Abhazya ve Güney Osetya’yı havadan izleme kararına tepki göstererek, ABD’nin girişiminin hukuksuz olduğunu açıkladı.

12 Mart 2018 Pazartesi 23:59
Abhazya’dan ABD’ye rest

Abhazya, ABD’nin Abhazya ve Güney Osetya’yı havadan izleme kararına tepki göstererek, ABD’nin girişiminin hukuksuz olduğunu açıkladı.

ABD’nin Rusya ile hava sahası denetim anlaşması doğrultusunda Amerika’nın Rusya semalarında gözetim ve denetim uçuşları yapılmış, aynı zamanda Rusya tarafından da ABD semalarında gözetim ve denetim uçuşları yapılmıştı. Yapılan anlaşmaları bahane eden ABD, Abhazya ve Güney Osetya semalarında uçuş yapacaklarını duyurdu. Abhazya ve Güney Osetya tarafı, Amerika’nın yapılacağını açıkladığı uçuşları ‘hukuksuz’ olarak nitelendirerek karara tepki gösterdi.

Abhazya Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhammed Kilba, “Amerika karşılıklı olarak hava sahası denetleme anlaşmasını Rusya ile yaptı. Abhazya bağımsız bir devlettir. Amerika’nın Abhazya hava sahasında uçuşu kesinlikle hukuksuzdur. 24 Mart 1992 yılında 23 AGİT ülkesi, karşılıklı olarak hava sahalarının denetlenmesi için anlaşma yapmıştır. Abhazya bu anlaşmalar dahilinde değildir” dedi.

(Erhan Altıparmak /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teksas’ta bir saldırı daha: 1 ölü, 1 yaralı
Teksas’ta bir saldırı daha: 1 ölü, 1 yaralı
Amerika’dan BMGK’de Doğu Guta önerisi
Amerika’dan BMGK’de Doğu Guta önerisi
Nepal’deki uçak kazasında bilanço 49’a yükseldi
Nepal’deki uçak kazasında bilanço 49’a yükseldi
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell Kosova’da
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell Kosova’da
Ünlü Fransız modacı hayatını kaybetti
Ünlü Fransız modacı hayatını kaybetti
38 ölü, 23 yaralı, 10 kayıp
38 ölü, 23 yaralı, 10 kayıp
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim