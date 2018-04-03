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Abhazya ve Rusya tatbikata başladı

Abhazya Savunma Bakanlığı, Rusya ile ortak yürüttükleri bir tatbikata da başladıklarını duyurdu.

03 Nisan 2018 Salı 22:23
Abhazya ve Rusya tatbikata başladı

Abhazya Savunma Bakanlığı, Rusya ile ortak yürüttükleri bir tatbikata da başladıklarını duyurdu.

Abhazya Savunma Bakanlığı basın servisi, Abhazya Silahlı Kuvvetleri ile Rusya Silahlı Kuvvetleri 49. Müşterek Komutanlığının, 15 Nisan’a kadar sürecek ortak tatbikata başladığını duyurdu. Rusya ve Abhazya’nın stratejik ortaklığının askeri hazırlık çalışmalarının ilk etabı olarak kabul edilen tatbikatta, İttifak ve Stratejik Ortaklık Anlaşması’ndaki hususlarla ilgili çalışmalar gerçekleştiriliyor.

24 Kasım 2014’te Rusya ve Abhazya arasında ittifak ve stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı. Ayrıca bu anlaşmaya göre Abhazya ordusu modernize edilmesi planlanıyor.

(Erhan Altıparmak /İHA)
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