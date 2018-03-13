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Abhazya, Gürcistan’ın diyalog çağrısını eleştirdi

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili’nin, Abhazya ve Güney Osetya ile doğrudan diyalog kurma yönündeki isteğine Abhazya Dışişleri Bakanı Daur Kove’den yanıt geldi.

13 Mart 2018 Salı 22:43
Abhazya, Gürcistan’ın diyalog çağrısını eleştirdi

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili’nin, Abhazya ve Güney Osetya ile doğrudan diyalog kurma yönündeki isteğine Abhazya Dışişleri Bakanı Daur Kove’den yanıt geldi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikhail Janelidze’nin geçtiğimiz Şubat ayında Abhazya ve Güney Osetya ile aktif barış sürecini ve diyaloğa başlamak istediklerini belirtmesi, Abhazya tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Gürcistan’ın Abhazya’nın ulaşım, ekonomik, ticari engellere benzer politikalarıyla Abhazya’nın uluslararası çevrelerce baskı altında tutulmak istendiği gerekçesiyle Abhazya tarafı bu çağrıyı samimi bulmamıştı. Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili’nin Abhazya ve Güney Osetya ile doğrudan diyaloğa geçmek istediklerini duyurmasına Abhazya Dışişleri Bakanı Daur Kove’den cevap geldi. Kove, Kvirikaşvili’nin açıklamasına, “Gürcistan diyaloğa hazır değil” diyerek karşılık verdi.

Abhazya Dışişleri Bakanı Daur Kove, Gürcistan’dan gelen diyalog taleplerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Gürcistan ile yaptığımız Cenevre görüşmelerinde en önemli madde, karşılıklı saldırmama anlaşması. Gürcistan başlandığı ilk günden beri Cenevre görüşmelerinde bu kararı imzalamıyor. Yani her an Abhazya ve Güney Osetya’ya saldırabilme ihtimalleri var. Biz Abhazya olarak her zaman diyaloğa hazır olduğumuzu gösteriyoruz. Aynı samimiyetle Gürcistan’ın somut adımlarlar atması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

(Erhan Altıparmak /İHA)
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