ABD’ye vize başvuruları ne zaman başlıyor?

ABD Büyükelçiliği, Türkiye’deki göçmen olmayan vize verme işlemlerine yeniden başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, geçerli vizesi olan Türk vatandaşlarının ABD’ye seyahat etmeye devam edebileceği, göçmen olmayan vizelerin sınırlı bir şekilde devam ettirildiği, önümüzdeki günlerde vize başvurusu için randevusu olanların durumlarını resmi web sitesinde tekrar gözden geçirmeleri belirtildi. Açıklamada ayrıca vize randevusu iptal edilenlerin tekrar başvuruda bulunabileceğini, yurt dışında vize başvurusu için randevu alanların Ankara veya İstanbul’dan randevularını yenileyebileceklerini fakat başvuru ücretlerinin geri verilmesinin mümkün olmadığı bildirildi.