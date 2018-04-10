ABD’nin Suriye tasarısına Rusya’dan veto

Amerika Birleşik Devletleri’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sunduğu Suriye’de kimyasal silah kullanımı soruşturması ve sorumluların belirlenmesi tasarısı, Rusya’nın vetosuyla kabul edilmedi.

Suriye’de kimyasal silah kullanıldığı iddiaları üzerine düzenlenen acil BMGK toplantısında, ABD’nin talebi üzerine bölgede kimyasal silah kullanılıp kullanmadığını araştırmak için bir tasarı hazırlandı. Oylamaya sunulan tasarıda 6 ülke ‘evet’, 7 ülke ‘hayır’ ve 2 ülke de ‘çekimser’ oy kullandı. Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, oyalama öncesi yaptığı konuşmada, ABD tarafının talep ettiği mekanizmanın "bağımsız olmayacağını" belirterek, oylamaya sunulacak tasarıyı "anarşi ve manipülasyon" olarak değerlendirdi.

BM Güvenlik Konseyi’nden bir tasarının onay alması için en az 9 ülkenin olumlu yönde oy kullanması ve daimi üye olan ülkeler tarafından da veto edilmemesi gerekiyor.

(İHA)