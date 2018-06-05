Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanlı Binyamin Netenyahu ile düzenlediği basın toplantısında, “ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Paris’te bir araya geldi. Basın toplantısında Macron, sivillere yönelik saldırıları doğru bulmadığını söyleyerek, “Bölgede hedefimiz dengeyi sağlamak” ifadelerini kullandı. ABD’nin bölgede yaptığı faaliyetleri değerlendiren Macron, “ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı. Biz Filistin devletini tanırsak buna karşı yapılmış şeklinde yorumlanabilir” dedi. ABD’nin Kudüs büyükelçiliğinin açılışı için hazırladığı töreni değerlendiren Macron, “Eğer kutlama sivillerin ölmesine sebep olduysa, bölgedeki barışa fayda sağlamıyorsa bu bir kutlama değildir” şeklinde konuştu.

(Özlem Kaplan /İHA)