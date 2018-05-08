AB’den Trump’ın İran kararı hakkında açıklama

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran anlaşmasından çekilme kararı hakkında AB ülkelerinin ortak bir yaklaşım sergileyeceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk,sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmasından çekilme kararı hakkında AB ülkelerinin ortak bir yaklaşım sergileyeceğini söyledi. Tusk, AB liderlerinin Trump’ın kararını önümüzdeki hafta Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleşecek zirvede ele alacaklarını belirtti.

(İHA)