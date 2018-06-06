Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 30°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
96274
ALTIN
191.330
DOLAR
4.5841
STERLİN
6.1542
EURO
5.3955
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

AB’den ABD’ye ticari misilleme

ABD’nin AB’den ithal edilen alüminyum ve çelik ürünlerine ek gümrük vergisi uygulaması kararı üzerine AB, Temmuz ayı itibariyle ABD mallarına ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

06 Haziran 2018 Çarşamba 13:56
AB’den ABD’ye ticari misilleme

ABD’nin AB’den ithal edilen alüminyum ve çelik ürünlerine ek gümrük vergisi uygulaması kararı üzerine AB, Temmuz ayı itibariyle ABD mallarına ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

AB Genel Sekreter Yardımcısı Maros Sefcoviç yaptığı açıklamada, ABD mallarına ek gümrük vergisi uygulamasının Temmuz ayında başlayacağı kararını aldıklarını duyurdu. Ek verginin uygulanacağı ABD mallarının uzun listesinin hazır olduğunu belirten Sefcoviç, "Avrupa Birliği’nin ABD’ye misilleme olarak hazırladığı ek vergili gümrük tarifeleri Dünya Ticaret Örgütü’nün belirttiği çerçeve dahilindedir. Uygulamamız ılımlı anlamda bir cevaptır" dedi.

Ek gümrük vergisi uygulanacak ABD malları arasında çelik ürünleri, fıstık ezmesi, alkollü içecekler, motosiklet ve tekstil ürünleri bulunuyor.

ABD, 1 Haziran’dan bu yana çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ithalatında ise yüzde 10 vergi uygulamaya başlamıştı.

(Mehmet Koca/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nikaragua eylemlerinde 121 kişi öldü
Nikaragua eylemlerinde 121 kişi öldü
Azerbaycan’da deprem
Azerbaycan’da deprem
İtalya’da hükümet güvenoyu aldı
İtalya’da hükümet güvenoyu aldı
“ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı”
“ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı”
Ünlü tasarımcı intihar etti
Ünlü tasarımcı intihar etti
İsveç’te 2,5 kilometrelik alanda orman yangını
İsveç’te 2,5 kilometrelik alanda orman yangını
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim