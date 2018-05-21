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ABD’den İran’a eşi benzeri görüşmemiş yaptırım tehdidi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran yönetiminin politikasını değiştirmemesi durumunda eşi benzeri görülmemiş finansal baskıyla ve tarihteki en güçlü yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını söyledi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:51
ABD’den İran’a eşi benzeri görüşmemiş yaptırım tehdidi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran yönetiminin politikasını değiştirmemesi durumunda eşi benzeri görülmemiş finansal baskıyla ve tarihteki en güçlü yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı basın toplantısında İran ile nükleer anlaşmanın kusurları nedeniyle iptal edildiğini söyledi. Pompeo, politikasını değiştirmemesi durumunda İran’a “benzeri görüşmemiş finansal baskı” uygulanacağını belirterek, İran’la “yasaklı iş yapan” firmaların da hesaba katılacağını ifade etti. İran’la “yeni anlaşma” için 12 zor şart belirlendiğini söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Orta Doğu’ya hükmetmek için bir daha asla İran’ın eline açık çek geçmeyeceğini belirtti.

Pompeo, ülkedeki tüm nükleer alanlara şartsız giriş sağlanması gerektiğini ifade ederek, İran’ın tüm ABD vatandaşlarını serbest bırakması gerektiğini, Yemen’deki Husileri desteklemeyi sonlandırması ve Suriye’den tüm güçlerini geri çekerek İsrail’i tehdit etmeyi durdurması gerektiğini söyledi.

(İHA)
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