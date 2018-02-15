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ABD’de okula silahlı saldırı: 17 ölü

ABD’nin Florida eyaletinin güneyindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayında 17 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

15 Şubat 2018 Perşembe 08:36
ABD’de okula silahlı saldırı: 17 ölü

Florida’da 19 yaşındaki Nikolaus Cruz tarafından bir Marjory Stoneman Douglas Lisesine düzenlenen silahlı saldırıda en az 17 kişi öldü. 3 bin den fazla öğrencinin eğitim gördüğü okuldaki olayda 20 kişi de yaralandı. Polis, saldırganın okulun eski öğrencisi olduğunu açıkladı. Saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

ABD Başkanı Trump, saldırıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada,”Korkunç Florida saldırısı kurbanlarının ailelerine dualarım ve başsağlığı diliyorum. Hiç bir çocuk, öğretmen veya herhangi birisi Amerikan okulunda güvensiz hissetmemelidir. Sadece Vali Rick Scott’la konuştum. Korkunç Florida okul saldırısıyla ilgili kanunen zorla birlikte çalışıyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 15.02.2018 10:18
Anahtar Kelimeler:
ABDFlorida Okula Silahlı Saldırı
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