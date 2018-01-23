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ABD’de lise saldırısı: 2 ölü, 19 yaralı

ABD’nin Kentucky eyaletinin Benton kentinde sabah saatlerinde bir liseye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.

23 Ocak 2018 Salı 23:59
ABD’de lise saldırısı: 2 ölü, 19 yaralı

ABD’nin Kentucky eyaletinin Benton kentinde sabah saatlerinde Marshall County Lisesine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Kentucky polisi yaptığı açıklamada, liseye yapılan saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını bildirdi. Gözaltına alınan saldırganın ise aynı okulda eğitim gören 15 yaşında bir erkek öğrenci olduğu belirtildi. Yaralıların tedavi edilmek üzere bölgedeki hastanelere gönderildiği ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Son Güncelleme: 24.01.2018 09:39
Anahtar Kelimeler:
ABDLise SaldırıKentucky
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