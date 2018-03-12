ABD’de Hint usulü bahar kutlaması

Hindistan’da başlayan ve tüm dünyaya yayılan Renklerin Festivali, ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde de yapıldı.

Adına yaraşır şekilde renkli görüntülere ev sahipliği yapan festivalde yüzlerce kişi bir arada eğlendi. Geleneksel olarak Hinduların bahar festivali olan Renklerin Festivalinde çocuklardan yetişkinlere herkes kurulan sahnede yer alan canlı müzik ve DJ’ler eşliğinde eğlendi. Festivale katılanlar ellerindeki toz boyaları birbirlerine fırlatarak Hint geleneğine göre iyi dileklerde bulundu.

Son zamanlarda renk seçenekleri arsada festivalde geleneksel olarak dört renk kullanılır. Bunlar Masumiyeti simgeleyen kırmızı, enerjinin ve yeni başlangıçların simgesi yeşil, sakinliğin simgesi mavi ve adanmışlığın ve sağlığın simgesi sarıdır.

(İHA)