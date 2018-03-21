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ABD’de fırtınaya hazırlık

ABD’nin California eyaletinin güney bölgesi 3 gün sürecek büyük fırtınaya hazırlanıyor.

21 Mart 2018 Çarşamba 09:37
ABD’de fırtınaya hazırlık

ABD’nin California eyaletinin güney bölgesi 3 gün sürecek büyük fırtınaya hazırlanıyor.

ABD’nin California eyaletinin güneyinde bulunan şehirler 3 gün sürecek fırtınaya hazırlanıyor. Santa Barbara, Montecino ile Ventura County bölgelerinde zorunlu tahliye kararı alınarak halkın evlerini terk etmesi istendi.

Bölgede geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan sel ve toprak kaymalarında 28 kişi hayatını kaybetmiş, 500’e yakın ev yaşanamaz duruma gelmiş ve milyarlarca dolar maddi zarar oluşmuştu.

Bugün başlayacak fırtınanın ise bu sene içerisinde bugüne kadar yaşanan en büyük fırtına olacağı konusunda halkı uyaran yetkililer Cuma sabahına kadar herkesin çok dikkatli olması gerektiğini bildirdi. Fırtınanın daha önce yangın ve toprak kayması yaşanan bölgelerde hasarı arttıracağından korkuluyor. Halk toprak doldurdukları plastik çuvallarla oluşturduğu setlerle gelmesinden korkulan sele karşı önlem almaya çalışıyor.

NEW JERSEY’DE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

ABD’nin birden çok eyaletini etkisi altına alan kar fırtınası ve aşırı buzlanma nedeniyle yüzlerce uçak seferi iptal edilirken, New Jersey Valisi Phil Murphy, Salı günü başlayan kötü hava koşulları nedeniyle eyaletin tamamı için acil durum ilan etti. New Jersey, Pennsylvania, Daleware, Maryland, Washington ve Virginia eyaletlerinde okullar iki gün süreyle tatil edildi.

New Jersey Valisi Phil Murphy yaptığı açıklamada, Çarşamba günü bütün devlet daireleri ve okulların tamamının kötü hava koşulları nedeniyle 21 Mart Çarşamba günü kapalı olacağını bildirerek, vatandaşları kesinlikle gerekli olmadıkça araç kullanıp dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

Vali Murphy, acil kurtarma ekiplerinin 24 saat görev yapacağını bildirerek, bölge halkının, yerel acil durum yönetimi ve hükümet yetkililerinden gelen emir ve uyarılara uymalarını istedi.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu - Hasan Çelik /İHA)
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