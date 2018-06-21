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ABD’de F-35’in teslim töreninde dikkat çeken detay

ABD’nin Teksas eyaletinde düzenlenen ilk F-35 savaş uçağının teslim töreninde dev ekrana Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözü yansıtıldı.

21 Haziran 2018 Perşembe 23:30
ABD’de F-35’in teslim töreninde dikkat çeken detay

ABD’nin Teksas eyaletinde düzenlenen ilk F-35 savaş uçağının teslim töreninde dev ekrana Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözü yansıtıldı.

Türkiye, program ortağı olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağını ABD-Fort Worth’de düzenlenen törenle teslim aldı. Törende Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "İstikbal göklerdedir" sözünün dev ekrana yansıtılması dikkat çekti.

8-0001 kuyruk numarası ile teslim alınan ilk F-35 uçağı pilot eğitimlerinde kullanılmak üzere Arizona’da yer alan Luke Hava Üssü’nde görevlendirilecek. Türkiye’de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin gerçekleştirileceği Entegre Eğitim Merkezi’ne de ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın aktivasyon çalışmalarına hali hazırda devam ediliyor. İlk uçakların Kasım 2019’da Türkiye’ye gelişini takiben 2020 yılında burada eğitim faaliyetlerine başlanacak.

(İHA)
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