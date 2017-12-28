ABD’de en çok beğenilen adam Obama oldu

Yapılan bir ankete göre Amerikalılar eski Başkan Barack Obama’yı "En çok Beğenilen Adam" ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ı ise "en çok beğenilen kadın" seçti. Gallup araştırma şirketine göre, ankete katılanların yüzde 17’si Barack Obama’nın en çok hayran oldukları kişi olarak ortaya çıktı. Yüzde 14’lük oy oranıyla ikinci sırada ise Başkan Donald Trump’ın geldiği belirtildi.

Papa Francis yüzde 3 ile üçüncü, Rev. Billy Graham, Senatör John McCain ve Elon Musk aldıkları oy oranı yüzde 2 puan oldu. Barack Obama’nın oy oranı bir önceki yıla göre yüzde 22 azaldı. Clinton yüzde 9 aldığı oy oranıyla 2002’den beri en düşük seviyesine ulaştığını ve Michelle Obama yüzde 7 ile kadınlar için ikinci, yüzde 4 ile Oprah Winfrey’in geldiği duyuruldu.

ABD Başkanı Trump’ın eşi Melania Trump, yüzde 1 oranında aldığı düşük oyla rekor kırdığı ve yine düşük oy alanlar listesinde Condoleezza Rice, Nikki Haley, Düşes Kate Middleton ve Beyonce de yer aldı.

Gallup, anketin 4 Aralık ile 11 Aralık arasında, 50 ABD eyaletinde ve Columbia Bölgesi’nde yaşayan ve rastgele seçilen bin 49 erişkin yaştaki 18 yaş ve üstü bir nüfusla gerçekleştirildiği belirtildi. Gallup tarafından yürütülen en iyiler anketi, 1946’dan bu yana aralıksız yürütülüyor.