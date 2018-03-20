Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 17°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117344
ALTIN
166.430
DOLAR
3.9303
STERLİN
5.5072
EURO
4.8244
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

ABD’de eğitime kar engeli

ABD’nin Kuzeybatı eyaletlerinde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

20 Mart 2018 Salı 22:58
ABD’de eğitime kar engeli

ABD’nin Kuzeybatı eyaletlerinde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

ABD’nin Kuzeybatı eyaletlerinde iki gün boyunca kar yağışı bekleniyor. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi, Başkent Washington, Virginia, Maryland, Delaware, Pennsylvani, New Jersey eyaletlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle uyarıda bulundu. Beklenilen kar yağışı nedeniyle belirtilen eyaletlerde okulların iki gün süreyle kapalı olacağı açıklandı. Ulusal Meteoroloji Dairesinin yaptığı uyarıda, kar yağışının özellikle karayolu ulaşımını etkileyeceği, eyaletler arasındaki yollarda kar kalınlığının 12-20 santimetreye kadar ulaşabileceği, görüş mesafesinin düşeceği belirtildi. Yetkililer, iç hatlar ve Uluslararası uçuşlarda gecikme ve iptallerin yaşanmasının muhtemel olabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, ABD’nin Kuzeydoğu eyaletlerinde bu yıl etkili olan kar yağışının, 1942 yılından bu yana en uzun kış mevsiminin yaşanacağını ve en yoğun kar yağışının olacağını ifade ediyor.

(Hasan Çelik /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’de fırtınaya hazırlık
ABD’de fırtınaya hazırlık
Kerkük’te sivillere silahlı saldırı: 6 ölü, 15 yaralı
Kerkük’te sivillere silahlı saldırı: 6 ölü, 15 yaralı
Suudi Arabistan ve ABD, İran’a karşı ittifakta anlaştı
Suudi Arabistan ve ABD, İran’a karşı ittifakta anlaştı
Arap Birliği Zirvesi’nin tarihi belli oldu
Arap Birliği Zirvesi’nin tarihi belli oldu
Sınırı koşarak geçen Türk’e hapis ve para cezası
Sınırı koşarak geçen Türk’e hapis ve para cezası
Şam’da pazar yerine roketli saldırı: 29 ölü, 32 yaralı
Şam’da pazar yerine roketli saldırı: 29 ölü, 32 yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim