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ABD yaptırımlarına başladı

Amerika Birleşik Devletleri, İran Nükleer Anlaşmasından çekildiğini açıklamasının ardından İran’a yeni yaptırımlar getirdi. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) bağlı olduğunu iddia ettiği 3 kuruluş ile 6 kişiyi yaptırım listesine aldı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 22:31
ABD yaptırımlarına başladı

Amerika Birleşik Devletleri, İran Nükleer Anlaşmasından çekildiğini açıklamasının ardından İran’a yeni yaptırımlar getirdi. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) bağlı olduğunu iddia ettiği 3 kuruluş ile 6 kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, IRGC’nin mali faaliyetlerini finanse etmek ve ABD doları elde etmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) kuruluşlara erişimi istismar ettiği belirtilerek, “İran Merkez Bankası, IRGC’nin planında karışık bir rol oynamasına rağmen ağın içinde yer almıştır. IRGC gelir akışlarını, kaynağını ve hedefleri ne olursa olsun kesmeye niyetliyiz” denildi.

Açıklamada, Hazine Bakanı Steven T. Mnuchin’in “Bugün İranlı bireyleri ve önde gelen şirketleri, milyonlarca IRGC’ye tedarik eden ve devredilen büyük çaplı bir döviz kur ağına girmeyi hedefliyoruz. Bu konuda Hazine Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde bulunan BAE’ye teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran Merkez Bankası ve IRGC ile hareket ettiği iddia edilerek yaptırım listesine alınan kişilerin isimlerini ise Meghdad Amini, Muhammed Hasan Khodai, Said Najafpur, Masud Nikbakht, Foad Salehi ve Mohammadreza Khedmati Valadzaghard olarak açıkladı. Açıklamada, 6 kişinin ve 3 kuruluşun nasıl destek verdiği ayrıntıları ile açıklanarak, “Bu eylemlerin bir sonucu olarak, bugün ABD yargı yetkisine tabi olanların mülkiyetindeki tüm mülkiyet ve menfaatler engellenmektedir. ABD’li kişi ve kuruluşların, açıklanan kişi ve kurumlarla işlem yapmaları yasaktır. Bu kişi ve kuruluşlara destek sağlayanların ABD mali sistemine erişimi kesilecek, tüm çıkarları engellenecektir” ifadeleri kaydedildi.

İran Nükleer Anlaşması’ndan ayrıldıktan sonra, ABD ile İran arasındaki gerginlik kara listenin açıklanması ile yeni bir boyut kazanmış oldu.

(Candemir Sarı /İHA)
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