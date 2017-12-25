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"ABD ve Rusya ilişkileri ’Demir Perde’ dönemine geri dönmeyecek"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ABD ve Rusya ilişkilerinin ’Demir Perde’ dönemine geri dönmeyeceğini söyledi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:27
"ABD ve Rusya ilişkileri ’Demir Perde’ dönemine geri dönmeyecek"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, "Demir Perde teriminin şu anki Rusya-ABD ilişkilerine uygulanabileceğini düşünmüyorum" dedi. Lavrov, yaptırımlar, ABD’deki Rus diplomatik yerleşkelerinde yaşananlar, FBI tarafından Rus diplomatlara uygulanan baskı ve Washington tarafından Rus basınına karşı yapılan kampanyaya ilişkin yasanın kabulü gibi ikili ilişkilerdeki ve ABD tarafından gerçekleştirilen ve Rusya karşıtı birtakım eylemlerin ortaya çıkardığı sorunlara işaret etti. Rusya Dışişleri Bakanı, "Bunlar, anti-Rusya eylemleri listesinin sadece bir parçası" diye konuştu.

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