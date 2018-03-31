ABD tarihine geçti: Henüz 13 aşında ama...

ABD’nin Vermont eyaletinde 13 yaşında sekizinci sınıf öğrencisi Ethan Sonneborn, vali olmak için iki adayla yarışıyor.

ABD’nin Vermont eyaletinde 13 yaşındaki Ethan Sonneborn, Vermont eyaletinde valilik makamı için aday olan en genç kişi olarak ABD tarihine geçti. Vermont eyaletinin Ebu Bristol kentinde yaşayan Sonneborn, Demokratik Parti’den kampanyasını yürütüyor. Ağustos ayında eyalete vali olabilmek için iki adayla yarışacağı belirtildi.

13 yaşındaki Ethan Sonneborn, 2017 yılında adaylığını açıkladıktan sonra, Daha sıkı silah kontrolü yasaları, evsizlerin konut ihtiyaçları gibi daha bir çok önemli yasa ve projeleri hayata geçirmek istediğini söyledi.

Vermont eyaletinde vali adayı olabilmek için belirli bir yaş sınırı bulunmuyor ve isteyen herkes istediği yaşta aday olabilme hakkına sahip.

(İHA)