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ABD Rusya’ya karşı yeni yaptırımlara hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya Rusya’ya karşı ek yaptırımların hazırlaması talimatını verdi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:20
ABD Rusya’ya karşı yeni yaptırımlara hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya Rusya’ya karşı ek yaptırımların hazırlaması talimatını verdi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya, Rusya’ya karşı ek yaptırımlar hazırlama talimatı verdi. Yeni uygulanacak olan yaptırımların sebebinin ise Rusya’nın orta ve daha küçük menzilli füzelerin kaldırılmasına ilişkin anlaşma hükümlerinin ihlali etmesi olduğu bildirildi. Beyaz Saray’dan hazırlanan rapora göre, Pompeo talimatın kısa sürede uygulanmaya geçeceğini açıkladı. Raporda, Rus hükümetinin üyeleri de dahil olmak üzere anlaşmanın hükümlerini ihlal eden kişilere mali yasaklar ve vize yasakları uygulanacak.

Orta ve daha küçük menzilli füzelerin kaldırılması anlaşması 1987 yılında ABD ve SSCB arasında imzalandı. Rusya ve ABD, sürekli olarak anlaşmayı ihlal etmekle birbirlerini suçluyor.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)
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