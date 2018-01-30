Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
119303
ALTIN
162.870
DOLAR
3.7830
STERLİN
5.3515
EURO
4.6869
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

ABD, Rus iş adamı ve politikacılara yaptırım uygulayacak

ABD Maliye Bakanlığı, 114 Rus siyasetçi ve 96 iş adamının yer aldığı yaptırım listesini yayınladı.

30 Ocak 2018 Salı 13:26
ABD, Rus iş adamı ve politikacılara yaptırım uygulayacak

ABD’nin yayınladığı “Kremlin raporu” olarak bilinen yeni yaptırım listesi, Kremlin ve Washington arasındaki tansiyonu arttırdı. ABD, 2016’da ABD’deki seçimlere müdahale ettiği iddiasıyla ilişkili Rusya’ya yönelik yaptırımlarını genişletti. ABD, Maliye Bakanlığı 114 Rus siyasetçi ve 96 iş adamının yer aldığı yaptırım listesini yayınladı. Listede, Rus Başbakan Dmitriy Medvedev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve hatta Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov da yer alıyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, bu isimlere yönelik yeni yaptırımlar uygulanmayacağı bazı isimlerin ise yaptırımlara daha önce tabi tutulduğu belirtildi.

RUSYA’DAN İLK TEPKİ

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, konuya ilişkin açıklama yaptı. “ABD’nin attığı adım Rusya’da mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerini etkileme amacı taşıyor” diyen Peskov, ABD’nin Kremlin’e yakın insanlar hakkında yayınladığı yaptırım listesinin Rus şirketlerinin, işadamlarının ve politikacılarının imajına zarar verebileceğini söyledi. Peskov, eşi benzeri görülmemiş bu raporun kötü sonuçlar doğurmadan Rusya tarafından incelenmesi gerektiğini söyledi.

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, yaptırımların hiçbir sonuca ulaşmadığını ve ülkesinin gözünü korkutmadığını söyledi. Rus Milletvekili Vladimir Dzhabarov, yaptırımların neredeyse ülkenin bütün liderlerini kapsamasını ikili ilişkilerin fiilen kopması olarak değerlendirdi.

Son Güncelleme: 30.01.2018 14:28
Anahtar Kelimeler:
ABDRusyaYaptırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de hükumet kurma görevi Tufan Erhürman’ın
KKTC’de hükumet kurma görevi Tufan Erhürman’ın
CIA Başkanı Pompeo Rusya’yı hedef aldı
CIA Başkanı Pompeo Rusya’yı hedef aldı
Suidi Arabistan'da prensler serbest bırakıldı
Suidi Arabistan'da prensler serbest bırakıldı
KKTC’de dörtlü koalisyon hükümeti mi kuruluyor?
KKTC’de dörtlü koalisyon hükümeti mi kuruluyor?
Yemen’de intihar saldırısı: 11 ölü
Yemen’de intihar saldırısı: 11 ölü
AB, İngiltere ile Brexit’te 21 aylık geçiş sürecini belirledi
AB, İngiltere ile Brexit’te 21 aylık geçiş sürecini belirledi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim