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ABD, Menbiç’te 2 yeni üs kuruyor

ABD’nin YPG/PKK terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Menbiç ilçesinde 2 yeni üs kurduğu öğrenildi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 19:00
ABD, Menbiç’te 2 yeni üs kuruyor

ABD’nin YPG/PKK terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Menbiç ilçesinde 2 yeni üs kurduğu öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın zamanda Amerikan askerlerini Suriye’den çekmek istediğini açıklamasının ardından, ABD ordusunun Menbiç’te 2 yeni üs kurma çalışmalarına başladığı bildirildi. Menbiç’te yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, ABD yeni üs inşa etmek amacıyla ilçenin kuzeyindeki Dadat köyündeki gözlem noktasını genişletiyor. Söz konusu köyün güneyine İnşaat malzemeleri ve ekipmanların getirildiği ve üssün Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içindeki Cerablus ilçesi ile Münbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı’na 8 kilometre uzaklıkta kurulacağı belirtiliyor. Diğer üs ise cephe hattına 4 kilometre uzaklıkta inşa ediliyor.

Menbiç’in kuzeyinde telefonuyla çekim bir Russia Today muhabiri ise, arkasındaki ABD tanklarını işaret ederek bölgede yeni üs inşa edilmesi için malzeme sevkiyatı yapıldığını ifade ediyor.

Öte yandan, Türkiye’nin Menbiç’teki teröristlere ilişkin çağrılarının ardından, ABD Pazar günü Menbiç’e takviye güç göndermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Suriye’deki varlığının çok maliyetli olduğunu belirterek “Suriye’deki askerlerimizi geri çekmek ve ülkemizi yeniden inşa etmek istiyorum” demişti. Ancak Trump, Suudi Arabistan’ın ABD’nin Suriye’deki maliyetini karşılaması durumunda, ABD’nin Suriye’de kalmaya istekli olabileceğini ima etmişti.

(İHA)
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