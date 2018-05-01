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ABD, konsolosluktaki Rus bayrağını indirdi

Rusya Washington Büyükelçiliği, ABD’li yetkililerin Seattle’daki Rusya Konsolosluğundaki Rusya bayrağını indirdiğini duyurdu.

01 Mayıs 2018 Salı 19:54
ABD, konsolosluktaki Rus bayrağını indirdi

Rusya Washington Büyükelçiliği, ABD’li yetkililerin Seattle’daki Rusya Konsolosluğundaki Rusya bayrağını indirdiğini duyurdu.

Rusya Washington Büyükelçiliği, ABD’nin kapattığı Seattle’daki Rusya Konsolosluğundaki Rusya bayrağını indirdiğini açıkladı. Açıklamada, ABD’nin bu hareketinin yasal olmadığı, indirilen bayrağın yeniden konsolosluğa asılması gerektiği belirtildi. Konsolosluk arazisinin Rusya devletinin mülkü olduğunu hatırlatan elçilik yetkilileri, “Rusya ulusal sembolüne karşı yapılan bu hareket kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Bayrağın indirilmesi ile ABD’nin bir uluslararası yasağı da ihlal ettiğini belirten Rus yetkililer, yapılan hatadan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini ifade etti.

(İHA)
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