ABD kara teslim

ABD’nin kuzeydoğu eyaletlerindeki yoğun kar yağışı sonucu bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Kar kalınlığı New Jersey’de 56 santimetre, Sloatsburg ve New York’ta 58 santimetre ve Newtown, Connecticut’ta ise 35,5 santimetreye ulaştı. New Jersey ve Pennsylvania valilikleri okulların ve resmi dairelerin tatil edildiğini açıkladı.

New Jersey eyaletinde yaşanan elektrik kesintileri vatandaşları çileden çıkarırken, Pensilvanya’nın en büyük elektrik şirketi PECO’nun 1 gecede 6 bin ihbar aldığı belirtildi. Olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen arasında havayolu şirketleri var. Jersey’de bulunan Newark Liberty Uluslararası Havaalanında 650’den fazla uçuş iptal edildi. New York’ta bulunan, John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı 467 adet seferi gerçekleştirilemedi. La Guardia, New York ve New Jersey’de farklı hava alanlarında toplam 587 uçuşun iptal olduğu belirtildi.

Bununla birlikte Philadelphia ve New Jersey’deki bölgesel tren taşımacılığında 50’nin üzerinde iptal yaşandığı açıklandı. New York’un Penn Tren İstasyonunda iptal edilen seferler nedeniyle yolcular saatlerce beklemek zorunda kaldı. Kara yollarını kullanacak sürücülerin gerekli olunan haller dışında trafiğe çıkmamaları tavsiye edildi.

(Candemir Sarı/İHA)