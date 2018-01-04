ABD: "İran halkının meşru isteklerini destekliyoruz”

İran’da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösteriler provokasyona dönüştü. Yaşanan olaylara tepki gösteren milyonlarca İranlı ise meydanlarda toplanarak ülkesine sahip çıkıp ABD, İsrail ve Suudi Arabistan karşıtı sloganlar attı. İran’da yaşanan gergin ortam devam ederken ABD’den yeni bir açıklama daha geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İran’da devlet karşıtı gösterileri desteklediklerini belirten yazılı bir açıklama yaptı.

“Protestoları takip ediyoruz”

Nauert yaptığı açıklamada, “İran’daki protestoları ve şiddeti yakından takip etmeye devam ediyoruz. İran halkı, onurlu muamele, yolsuzluğa son verilmesini, şeffaflığın geliştirilmesini ve ekonomik fırsatların arttırılması arzusunu ifade ediyor. Ne yazık ki hükümet sokaklara inecek kadar cesarete sahip insanları, hapse atmaya ve öldürmeye devam ediyor. Hükümet, İran’a bilgi akışını sınırlıyor, konuşma özgürlüğünü kısıtlıyor ve dış dünyanın kendi baskısını gözlemlemesine engel olmaya çalışıyor” ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi: “İran halkının bu meşru isteklerini destekliyor, hükümete fikir ve bilgi alışverişine izin vermesi için çağrıda bulunuyoruz. Hepimiz barışçıl gösteri hakkı da dahil olmak üzere aynı temel ekonomik ve siyasi özgürlüklerden yararlanabilmeliyiz. Bugüne kadar olan ölümleri ve bin civarında kişinin tutuklanmasını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları sorumlu tutacak bolca yetkilimiz var. Rejimin kurbanlarına şunu söylüyoruz: Unutulmayacaksınız.”