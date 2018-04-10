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ABD en büyük uçak gemisini Akdeniz’e gönderiyor

ABD donanmasına ait en büyük uçak gemisi olan Harry Truman’ın Akdeniz’e sevk edilmeye başlandığı açıklandı.

10 Nisan 2018 Salı 20:15
ABD en büyük uçak gemisini Akdeniz’e gönderiyor

ABD donanmasına ait en büyük uçak gemisi olan Harry Truman’ın Akdeniz’e sevk edilmeye başlandığı açıklandı.

ABD donanması, USS Harry Truman isimli en büyük uçak gemisi ve beraberinde 7 savaş gemisini Akdeniz’e sevk etmeye başladığını açıkladı. Donanmadan yapılan yazılı açıklamada, USS Harry Truman uçak gemisinin beraberindeki gemilerle birlikte 24 saat içeresinde ABD’nin 5 ve 6’ncı filo bölgelerinden yola çıkacağı duyuruldu.

Açıklamada, uçak gemisine güdümlü füze kruvazörü "USS Normandy"nin yanı sıra güdümlü füze destroyerleri "USS Arleigh Burke", "USS Bulkeley", "USS Forrest Sherman" ve "USS Farragut"un de eşlik edileceği belirtildi. ABD ordusundan 6 bin 500 personel ve Birinci Hava Kol Komutanlığına bağlı savaş uçakları ile yola çıkacak gemilere Alman savaş gemilerinin de eşlik edeceği bildirildi.

Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Latin Amerika gezisini, Suriye’deki kimyasal silah kullanımına ilişkin gelişmeleri izlemek için iptal ettiğini duyurmuştu.

(Hasan Çelik /İHA)
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