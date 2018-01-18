ABD Dışişleri Bakanı : “Sınır gücü kurmak gibi bir niyetimiz yok”

Tillerson, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Stanford Üniversitesin’nin düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü’nde verdiği konferansın ardından Washington’a dönerken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suriye’nin kuzeyinde sınır koruma birlikleri kurulacağı yönündeki haberlerle ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, “Türkiye’ye açıklama borcumuz var. Bu tamamen yanlış yönlendirilmiş, yanlış gösterilmiş bir durum. Sınır güvenlik gücü kurmak gibi bir niyetimiz yok” diye konuştu.