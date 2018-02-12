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ABD'de bin 300 uçuş iptal edildi

ABD’nin Illinois eyaletinde kötü hava koşulları nedeniyle bin 300 uçuşun iptal edildiği açıklandı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 09:42
ABD'de bin 300 uçuş iptal edildi

ABD’nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde hafta sonu etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle havaalanlarında, bin 300 uçuşun iptal edildiği duyuruldu. Chicago’daki Midway ve O’Hare Havalimanları başta olmak üzere havayolu şirketleri buzlanma ve aşırı kar yağışı nedeniyle uçuşların iptal edildiğini açıkladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, müşteriler ve mürettebatın güvenliği için hizmetlerin durdurulduğu ifade edilerek, aksamadan dolayı yolculardan özür dilendi. Aşırı kar yağışı nedeniyle Chicago kentinde okulların, iki gün süreyle kapalı olacağı açıklandı.

Son Güncelleme: 12.02.2018 10:10
Anahtar Kelimeler:
ABDHavayollarıAmerika Iptal Edilen Uçuşlar
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