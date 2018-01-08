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ABD'de 200 bin kişi sınır dışı edilecek

ABD’de Donald Trump yönetimi, 200 bin El Salvadorlunun ülkede yaşaması ve çalışması için verilen izin belgelerinin iptal edileceğini açıkladı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 21:22
ABD'de 200 bin kişi sınır dışı edilecek

Trump yönetimi, 200 bin El Salvadorlunun ABD’de yaşaması ve çalışması için verilen izin belgelerinin iptal edileceğini açıkladı. Ancak Ulusal Güvenlik Bakanlığı, El Salvadorluların 9 Eylül 2019 tarihine kadar ABD’de kalmalarına izin veriyor. 2001 yılında Orta Amerika ülkesi El Salvador’u sarsan deprem sonrası binlerce kişi, İnsani Yardım Programı Geçici Koruma Statüsü’nden (TPS) yararlandı.

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