ABD'de 200 bin kişi sınır dışı edilecek

Trump yönetimi, 200 bin El Salvadorlunun ABD’de yaşaması ve çalışması için verilen izin belgelerinin iptal edileceğini açıkladı. Ancak Ulusal Güvenlik Bakanlığı, El Salvadorluların 9 Eylül 2019 tarihine kadar ABD’de kalmalarına izin veriyor. 2001 yılında Orta Amerika ülkesi El Salvador’u sarsan deprem sonrası binlerce kişi, İnsani Yardım Programı Geçici Koruma Statüsü’nden (TPS) yararlandı.