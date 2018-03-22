Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115771
ALTIN
171.185
DOLAR
3.9641
STERLİN
5.5912
EURO
4.8856
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

"AB-Türkiye zirvesinin yapılmaması için neden yok’"

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Varna şehrinde 26 Mart tarihinde düzenlenecek Türkiye-AB Zirvesinin gerçekleştirilmemesi için bir neden olmadığını söyledi.

22 Mart 2018 Perşembe 19:19
"AB-Türkiye zirvesinin yapılmaması için neden yok’"

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Varna şehrinde 26 Mart tarihinde düzenlenecek Türkiye-AB Zirvesinin gerçekleştirilmemesi için bir neden olmadığını söyledi.

Boyko Borisov, zirvenin hazırlıkları için görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Brüksel’den yaptığı açıklamada, "Şu an için söylüyorum zirve gerçekleştirilecek. Belki bu toplantı tarafların diyalog içinde kalmaları için son fırsat. Dünyada birçok yerde durum kötüleşti, savaşlar yapılıyor“ dedi.

Başbakan Borisov, Varna’daki zirvenin AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için gerekli olduğunu vurguladı. Borisov, komşuları Türkiye ile düzenli ilişkilere ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile diyaloğun devamından yana olduğunu belirtti.

(Nahit Doğu /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa’da hayat felç
Fransa’da hayat felç
Trump’tan Biden’a: “Çılgın ve zayıf”
Trump’tan Biden’a: “Çılgın ve zayıf”
Bir açıklama da Beyaz Saray’dan geldi
Bir açıklama da Beyaz Saray’dan geldi
Trump’tan Çin mallarına 50 milyar dolarlık vergi
Trump’tan Çin mallarına 50 milyar dolarlık vergi
İdlib’de hava saldırısı: 20 ölü
İdlib’de hava saldırısı: 20 ölü
Afrin’den 4 köy daha teröristlerden temizlendi
Afrin’den 4 köy daha teröristlerden temizlendi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim