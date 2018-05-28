67 kaçak göçmenin 30’u çocuk çıktı

Didim’de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 30’u çocuk toplam 67 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ege Denizi’nde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Didim’in Taşburun açıklarında lastik bot içerisinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışan kaçak göçmenleri tespit etti. Yapılan operasyonda lastik bot durdurularak, içerisinde 62’si Suriye, 3’i Irak uyruklu olmak üzere toplam 67 kaçak göçmen ele geçirildi. Yapılan incelemede, 67 kaçak göçmenin 30’unun çocuk, 12’sinin ise kadın olması dikkat çekti. Kaçak göçmenler ifadelerinin alınmasının ardından, il göçmen bürosuna teslim edildi.

(İsmail Dilşen /İHA)