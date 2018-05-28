Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
104582
ALTIN
191.589
DOLAR
4.5894
STERLİN
6.0974
EURO
5.3095
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

67 kaçak göçmenin 30’u çocuk çıktı

Didim’de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 30’u çocuk toplam 67 kaçak göçmen yakalandı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 23:25
67 kaçak göçmenin 30’u çocuk çıktı

Didim’de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 30’u çocuk toplam 67 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ege Denizi’nde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Didim’in Taşburun açıklarında lastik bot içerisinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışan kaçak göçmenleri tespit etti. Yapılan operasyonda lastik bot durdurularak, içerisinde 62’si Suriye, 3’i Irak uyruklu olmak üzere toplam 67 kaçak göçmen ele geçirildi. Yapılan incelemede, 67 kaçak göçmenin 30’unun çocuk, 12’sinin ise kadın olması dikkat çekti. Kaçak göçmenler ifadelerinin alınmasının ardından, il göçmen bürosuna teslim edildi.

(İsmail Dilşen /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya’da kene krizi
Rusya’da kene krizi
Fransız milyarder hayatını kaybetti
Fransız milyarder hayatını kaybetti
İsrail’den bir saldırı daha
İsrail’den bir saldırı daha
İsrail’den geri adım
İsrail’den geri adım
Baba Bush hastaneye kaldırıldı
Baba Bush hastaneye kaldırıldı
ABD Kuzey Kore’ye heyet gönderdi
ABD Kuzey Kore’ye heyet gönderdi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim