600 bin kişi yürüdü

İkinci Dünya Savaşı’nın kazanıldığı 9 Mayıs 1945’ten bu yana Nazi Almanya’sına karşı kazanılan zaferin 73. yılında düzenlenen kutlamalara Rusya genelinde milyonlar katıldı. Krasnodar şehrinde toplanan 600 bin kişi yürüyüş yaptı.

Tarihin en yıkıcı savaşların İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sına karşı Sovyetler Birliğinin kazandığı zafer, 73. yıl dönümünde Rusya genelinde gösteriler ve askeri geçit törenleriyle kutlandı. Rusya’nın Krasnodar şehrinde, savaşta yakınlarını kaybeden, ölen ve bulunamayan binlerce kişinin aileleri yakınlarının fotoğraflarıyla yürüyüş yaptı. 600 bine yakın kişinin katıldığı gösteride at yarışları, motor sporları, spor etkinlikleri gibi çok sayıda etkinlik yapıldı.

(Erhan Altıparmak /İHA)