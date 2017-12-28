2017'de Almanya’da neler oldu?

Almanya’da 2017 yılına damga vuran en önemli olayların başında bir türlü kurulamayan hükümet gelirken, Almanya-Türkiye arasındaki ilişkiler ise adeta kopma noktasına geldi. 2017 yılında Almanya’da ilk kez kadın bir hakem futbol karşılaşmalarında görev aldı. 24 Eylül’de gerçekleştirilen Federal Meclis seçimlerinde sağcı popülist parti AfD yıllar sonra meclise girmeyi başardı. Angela Merkel ise dördündü kez seçimleri kazandı ancak bir türlü hükümeti kuramadı.

HELMUT KOHL ÖLDÜ

Berlin Duvarı‘nın yıkılması ve iki Almanya‘nın birleşmesindeki rolüyle bilinen eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl, 16 Haziran’da 87 yaşında iken hayatını kaybetti.

Borissia Dortmund’a ait otobüse bombalı saldırı futbol dünyasını sarsan olayların başında yer aldı. Borissia Dortmund bu gerilime rağmen Almanya Kupası’nı almayı başardı.

BİRÇOK GÖSTERİCİ VE POLİS YARALANDI

Hamburg şehrinde düzenlenen G20 Zirvesi olaylara sahne oldu. Çıkan olaylarda birçok gösterici ve polis yaralandı.

Haziran 2017’de Merkel, eşcinsel evlilik konusunda mecliste grup kararı almayacaklarını, milletvekillerinin kendilerinin karar vereceğini söyledi. Yasa 393 kabul oyu ile meclisten geçti.

Kızıl Ordu Fraksiyonu’nun 1977 yılındaki cinayet ve kaçırma eylemlerinin damga vurduğu ve “Alman Sonbaharı” olarak adlandırılan dönemin sembolü olan Lufthansa’nın ’Landshut’ isimli uçağı Almanya’ya getirilerek müzeye dönüştürüldü.

Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu NSU cinayetlerinden yargılanan örgüt üyesi Beate Zschpe’nin davası bir türlü bitmek bilmedi. 2017 yılında Martin Schulz SPD genel başkanı seçildi.

TÜRKİYE-ALMANYA HATTI

2017 yılı Almanya ve Türkiye ilişkileri açısından gerilimli bir yıl oldu. Özellikle 15 Temmuz FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminden sonra Almanya’ya kaçan bir çok siyasetçi ve gazeteci, iki ülke arasında sürekli gerilime neden olan olayların başında yer aldı. 27 Şubat tarihinde Gazeteci Deniz Yücel’in Türkiye’de tutuklanması, 16 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da konuşmasının engellenme çabası, Almanya’da faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı imamların FETÖ terör örgütü sempatizanları hakkında rapor tutarak Ankara’ya bilgi notları gönderdiği iddiası, gazeteci-yazar Doğan Akhanlı’nın İspanya’da tutuklanıp Köln şehrine getirilmesi ve Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilmesi konuları iki ülke arasındaki ilişkileri adeta kopma noktasına getirdi.

EN ÇOK KONUŞULAN OLAYLAR

Suriye kökenli boksör Manuel Charr’ın dünya şampiyonu olarak altın kemerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edecek olması ve Türk vatandaşı olmak istemesi de Almanya’da 2017 yılındaki önemli olaylar arasında yer aldı.

Duisburg şehrinde bir Türk’e ait binanın yanması sonucu yaşamını yitirenler, Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir’in yerel Türk siyasetçi Bekir Sipahi’ye açtığı dava da 2017 yılının en çok konuşulan olaylarındandı.

FDP’li kadın siyasetçi Cornelia Jehle eski eşi tarafından öldürüldü. DİTİB Köln Merkez Camii ibadete açıldı. Almanya’nın ikinci büyük firması Air Berlin adlı uçak firması iflas etti.

Düsseldorf şehrinde Alman polisi ilk kez PKK terör örgütü yandaşlarına müdahale etti. Almanya’yı meşgul eden en önemli sorunlardan birisi de mülteciler oldu. Milyonlarca yabancı, Avrupa ülkelerine iltica etmek için yollara düştü. Mülteci sorunu Almanya’daki hükümet kurma çalışmalarında da önemli rol oynadı.

TARKAN’IN EVLİLİĞİ

Ünlü şarkıcı Tarkan’ın Duisburglu 31 yaşındaki Pınar Dilek’le evlenmesi Almanya’da 2017 yılında yaşanan olaylar arasında yer aldı.

Alman otomotiv devi Volkswagen’deki (VW) emisyon manipülasyonuyla ilgili skandal, ülkede en çok gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Berlin Duvarı’nın yıkılmasının 28’inci ve 1938’de Yahudilere yönelik toplu katliam ve saldırıların 79’uncu yıl dönümü anıldı.

Berlin-Münih arasında yeni hizmete açılan hızlı tren hattı sayesinde iki kent arasındaki mesafe 4 saate indi. Avrupa Parlamentosu’nun sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle dönerin içinde de bulunan fosfatın kullanımını yasaklamak isterken, Berlin’de rapçi, grafiti sanatçısı, DJ ve dansçılar “Die Urbane” adında siyasi bir parti kurdu.

Altena Belediye Başkanı Dr. Andreas Hollstein (57) bir dönercide bıçaklı saldırıya uğradı. Boynundan ağır yaralanan belediye başkanını Türk kökenli bir döner işletmecisi kurtardı.

Düsseldorf şehrindeki Marien Hastanesi’nde doktorlar bir kadın hastadan 10.2 kilogram ağırlığında tümör çıkardı. Özel bir kanser vakası Marien Hastanesi cerrahları tarafından ameliyat edildi. Ameliyata alınan kadın hastanın vücudunda uzun yıllar yaşamış 10.2 kilo ağırlığındaki yumurtalık tümörü alındı.

Berlin şehrinde Guinness Rekorlar Kitabı için düzenlenen yarışmada 98.8 Kiss FM adlı radyo istasyonu, hazırladığı 423,5 kilo ağırlığındaki döneri ile yeni bir dünya rekoru kırdı.

Almanya’da 2017 yılının son aylarında ise Köln şehri yakınlarındaki tren kazası, SPD genel merkez binasına gerçekleştirilen intihar saldırısı ve Duisburg şehrindeki gemi kazası yıla damgasını vuran olaylardı.