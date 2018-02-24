11 yıl boyunca sahibinin mezarı başında bekliyor

Arjantin’de Kapitan adlı bir köpek, 11 yıldır ölen sahibinin mezarı başında bekliyor.

Arjantin’de Kapitan olarak adlandırılan Alman çoban köpeği, sahibi Migeyla Gusman’ın mezarı başında 11 yıl boyunca bekliyor. 2006 yılında sahibi Migeyla Gusman’ın ölümünden sonra Gusman’ın akrabaları köpeğin ortadan kaybolduğunu söyledi. Ancak birkaç ay sonra akrabaları, köpeği, sahibinin mezarı başında beklerken buldu.

Mezarlık müdürü Gektor Baksega köpeğin hiçbir zaman mezarın başından ayrılmadığını belirterek, "Bazen gündüz mezarlığı dolaşıyor ama her zaman geri gelip sahibinin mezarında duruyor" dedi.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)