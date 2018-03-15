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Yaralı caretta caretta için seferber oldular

Aydın’ın Didim ilçesinde yaralı halde denizde bulunan ve nesli tükenmeyle karşı karşıya olan caretta ceretta cinsi deniz kaplumbağası, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Didim Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

15 Mart 2018 Perşembe 12:45

Aydın’ın Didim ilçesinde yaralı halde denizde bulunan ve nesli tükenmeyle karşı karşıya olan caretta ceretta cinsi deniz kaplumbağası, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Didim Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Didim’de Altınkum sahili açıklarında yaralı halde görülen caretta ceretta cinsi kaplumbağanın kurtarılması için ekipler büyük çaba harcadı. 1. koy bölgesinde vatandaşlar tarafından fark edilen kaplumbağa, daha sonra dalgaların etkisiyle Altınkum sahili açıklarına kadar sürüklendi. Kaplumbağanın denizden çıkarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine haber verilirken, bölgeye Didim Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de çağrıldı.

3 ÖLÜ CARETTA CARETTA BULUNMUŞTU

Kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta olan kaplumbağa, üç kuruma bağlı ekiplerinin işbirliğiyle denizden çıkartılarak tekneye alındı. Daha sonra kıyıya çıkartılan dev kaplumbağa sedye ile araca taşındı. Yarası incelenmek ve tedavi edilmek üzere Didim Belediyesi hayvan barınağına götürüleceği öğrenilen kaplumbağanın ilk müdahalenin ardından Muğla Ortaca’da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) götürülerek tedavi altına alınacağı öğrenildi.

Öte yandan, Didim’de geçen hafta ilçenin değişik kıyılarda 3 adet ölü halde caretta ceretta cinsi kaplumbağa bulunmuş, kesi ve yara izi olmayan kaplumbağaların ölüm nedeninin araştırılması için DEKAMER’e gönderilmişti.

(İHA)
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