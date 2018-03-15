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Üniversiteyi yaban domuzu bastı

Uludağ Üniversitesi’nin Görükle Kampüsü’nde yaban domuzu paniği yaşandı.

15 Mart 2018 Perşembe 10:48

Uludağ Üniversitesi’nin Görükle Kampüsü’nde yaban domuzu paniği yaşandı.

Üniversitede öğrenim gören öğrenciler, Fen ve Edebiyat Fakültesi civarındaki kantinde otururken, yaban domuzu şoku yaşadı. İri bir yaban domuzu kampüste ilerlemeye başladı. Bu durum karşısında şaşıran öğrenciler, o anları cep telefonları ile kaydetti. Daha sonra görevliler ve öğrenciler tarafından domuz tekrar ormanlık alana kovalandı.

Uludağ Üniversitesi’ndeki güvenlik görevlileri, araçlarıyla ormanlık alanda tur atarak, yaban domuzunun öğrencilere zarar verme ihtimaline karşı tedbir aldı. Öğrenciler ve akademisyenler domuza karşı ikaz edildi. Domuz kimseye zarar vermeden ortadan kayboldu.

Bilindiği gibi, kampüste geyikler için tahsis edilmiş özel orman bulunuyor.

(Ahmet Faruk Çabuk - Hakan Gönül/İHA)
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