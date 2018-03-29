Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114762
ALTIN
168.660
DOLAR
3.9661
STERLİN
5.5761
EURO
4.8857
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri düşüyor

Edirne’de yüzlerce tarım arazisini sular altında bırakan Tunca ve Meriç Nehirlerinin debisi bir önceki ölçüme göre düştü.

29 Mart 2018 Perşembe 13:08
Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri düşüyor

Edirne’de yüzlerce tarım arazisini sular altında bırakan Tunca ve Meriç Nehirlerinin debisi bir önceki ölçüme göre düştü.

Bölgede etkili olan yağış ve Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması sonucu yüksek olan Tunca ve Meriç Nehirlerinin debileri, 24 saatte daha da yükselerek yatağından taşmıştı. Edirne merkez ile Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan Tunca ve Meriç Nehirleri üzerindeki köprüler, taşkın nedeniyle kapatıldı. Bölgeye ulaşım geçtiğimiz yıl açılan Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsüyle gerçekleşiyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Ölçüm İstasyonu nehirlerin debisinin bir önceki ölçüme göre düştüğünü tespit etti. Alınan verilere göre, Tunca Nehri’nin debisi saat 10.00 itibariyle 262 metreküp/saniye olarak ölçülürken, Meriç Nehrinin debisi ise bin 342 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Edirne’de, en son 2015 yılında yaşanan taşkın ciddi maddi hasara yol açtı.

(Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizden yarım ton atık çıkarıldı
Denizden yarım ton atık çıkarıldı
Kadıralak Yaylası mor elbisesini giydi
Kadıralak Yaylası mor elbisesini giydi
Dünyanın tek sakin adasında taş ocağı tedirginliği
Dünyanın tek sakin adasında taş ocağı tedirginliği
Akyatan Gölü’nde albino sakarmeke görüldü
Akyatan Gölü’nde albino sakarmeke görüldü
İnternet fenomenleri donmuş şelaleye tırmandı
İnternet fenomenleri donmuş şelaleye tırmandı
Çevre Festivali’ne başvurular başladı
Çevre Festivali’ne başvurular başladı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim