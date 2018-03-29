Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri düşüyor

Edirne’de yüzlerce tarım arazisini sular altında bırakan Tunca ve Meriç Nehirlerinin debisi bir önceki ölçüme göre düştü.

Bölgede etkili olan yağış ve Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması sonucu yüksek olan Tunca ve Meriç Nehirlerinin debileri, 24 saatte daha da yükselerek yatağından taşmıştı. Edirne merkez ile Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan Tunca ve Meriç Nehirleri üzerindeki köprüler, taşkın nedeniyle kapatıldı. Bölgeye ulaşım geçtiğimiz yıl açılan Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsüyle gerçekleşiyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Ölçüm İstasyonu nehirlerin debisinin bir önceki ölçüme göre düştüğünü tespit etti. Alınan verilere göre, Tunca Nehri’nin debisi saat 10.00 itibariyle 262 metreküp/saniye olarak ölçülürken, Meriç Nehrinin debisi ise bin 342 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Edirne’de, en son 2015 yılında yaşanan taşkın ciddi maddi hasara yol açtı.

(Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı/İHA)