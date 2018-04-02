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Tunca ve Meriç Nehirlerinde debi düşüşü devam ediyor

Tunca ve Meriç Nehirlerinde yaşanan taşkın sonrası su debisi normale dönüyor. Nehirlerin su debileri hızla düşerken, mesire alanlarında bulunan işletmeciler de ziyaretçileri taşkın sonrası Edirne’ye davet etti.

02 Nisan 2018 Pazartesi 11:19
Tunca ve Meriç Nehirlerinde debi düşüşü devam ediyor

Tunca ve Meriç Nehirlerinde yaşanan taşkın sonrası su debisi normale dönüyor. Nehirlerin su debileri hızla düşerken, mesire alanlarında bulunan işletmeciler de ziyaretçileri taşkın sonrası Edirne’ye davet etti.

Geçtiğimiz hafta Edirne’de yaşanan nehir taşkınları hızla normale dönüyor. Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması ve bölgede yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle, Tunca ve Meriç Nehirleri’nde şiddetli su debisi artışı yaşanarak, tarihi köprüler sular altında kalmıştı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Ölçüm istasyonlarının anlık verilerine göre bugün saat 10.00 itibariyle Meriç Nehri’nin su debisi 794 metreküp/saniye olarak ölçülerek ‘turuncu alarm’ durumundan ‘sarı alarm’ durumuna çekildi. Tunca Nehri’nin su debisindeki düşüş de hızla devam ederken, saat 10.00 verilerine göre 185 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Tunca Nehri ’kırmızı alarm’ durumunu korudu.

"MİSAFİRLERİMİZİ EDİRNE’YE BEKLİYORUZ"

Meriç ve Tunca Nehirleri kenarında bulunan tesislerin işletmecileri Edirne’de yaşanan taşkın riskinin sona erdiğini belirtti. İşletmeci Kemal Kılıç, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Şu anda her şey gayet normal. Zaten taşkın tamamıyla nehir yataklarında gerçekleşti. Tarımsal arazileri etkiledi. Edirne’de bütün işletmeler açıktı ve faaliyet gösteriyordu. Bu konuda taşkından zarar gören herhangi bir işletme olmadı. Bu konuyu özellikle belirtmek istiyorum. Bütün misafirlerimizi Edirne’ye davet ediyorum. Müzelerimiz, camilerimiz, restoranlarımız, kafelerimizin hepsi açık vaziyette, turizme hizmet etmektedir” dedi.

(Koray Ustabaşı/İHA)
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