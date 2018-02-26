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Sınırda kartpostallık görüntü

Hatay’da sınır köylerinde, öğle saatlerinde sağanak yağışın ardından oluşan gökkuşağı, görenleri büyüledi. Yeşilliğin açtığı tarlalarda, gökkuşağının bulutlarla kartpostallık buluşması görüntüleri, görenleri kendine hayran bıraktı.

26 Şubat 2018 Pazartesi 12:31

Hatay’da sınır köylerinde, öğle saatlerinde sağanak yağışın ardından oluşan gökkuşağı, görenleri büyüledi. Yeşilliğin açtığı tarlalarda, gökkuşağının bulutlarla kartpostallık buluşması görüntüleri, görenleri kendine hayran bıraktı.

Kırıkhan ilçesindeki Suriye sınırındaki köylerde öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağmurun ardından çıkan güneş ile birlikte gökkuşağı oluştu. Buğday tarlalarındaki yeşillikle buluşan gökkuşağı, görenleri büyüledi. Bir yandan güneş, bulut, bir yandan yeşillik ve gökkuşağı görüntüleri kendine hayran bıraktı. Oluşan eşsiz manzara ile bütünleşen gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Gökkuşağı yaklaşık 15 dakika kadar seyredilebildi.

(İHA)
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