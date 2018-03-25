Nesli tükenmekte olan canlı karaya vurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde nesli tükenmekte olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası sahile vurdu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar dev deniz kaplumbağasını görünce şok oldu.

Sabah saatlerinde Bodrum’un Bitez Mahallesi’ndeki sahilde bağlı bulunan teknesine giden Erçin Çıldırmaz, suyun üzerine hareketsiz halde duran caretta caretta cinsi dev kaplumbağayı fark etti. Önce kaplumbağayı sahil kenarına çeken Çıldırmaz, yaşayıp yaşamadığını kontrol etti. Kaplumbağanın öldüğünü anlayan Çıldırmaz, durumu Bodrum Belediyesine bağlı zabıta ekiplerine bildirdi.

Sabah tekneye binerken, kaplumbağayla karşılaştığını ifade eden Çıldırmaz, "Kıyının biraz açığındaydı, daha sonra kıyıya çektik. Yaşıyor mu diye baktık fakat ölmüş. Balıkçı ağlarına takılarak öldüğünü düşünüyoruz. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu hayvanların ölmesi çok üzücü" dedi.

Ahmet Aşkın isimli başka bir vatandaş ise, kaplumbağanın balıkçılar tarafından atılan ağlara takıldığını söyleyerek, "Çünkü her tarafa rastgele ağ atılıyor. Hayvan kurtulamadı, çatladı. En sonunda karaya vurdu. Biz arada sırada ölmüş kaplumbağaları görüyoruz. Bence hayvan acıktı, ağdaki balıklara saldırınca ağlardan kurtulamadı" şeklinde konuştu.

Kaplumbağanın yapılacak incelemelerin ardından uygun bir yere gömüleceği bildirildi.

(Eren Ayhan/İHA)